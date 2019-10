Pronostic Alaves Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L’Atlético enchaîne sur la pelouse d'Alavés !

Profitez de 120€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Si vous souhaitez parier sur ce Alaves - Atletico chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La formation basque d’Alavés pointe à la 14place de Liga avec 9 points mais ne compte que 2 points d’avance sur le Bétis, premier relégable. Les joueurs de Garitano se sont lourdement inclinés ce week-end sur le terrain de Villarreal (4-1). Ce revers confirme les difficultés des Basques en déplacement où ils n’ont pris qu’un point en 5 matchs. A domicile, poussé par son public, Alavés a pris 10 points sur 15 possibles mais a perdu face à Séville, seule équipe du haut du tableau à être venu au stade Mendizorrotza sur ce début de saison.chezen misant sur ce match (DERNIERS JOURS)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atlético Madrid vient d’enchaîner deux victoires consécutives à domicile. La première, face au Bayer Leverkusen en C1 (1-0) et la seconde en Liga face à Bilbao (2-0). Ces deux succès ont replacé idéalement lesdans les deux compétitions. Les hommes de Simeone sont 4de la Liga avec un match de plus que leurs concurrents directs, le FC Barcelone et le Real Madrid. Depuis le début de saison et hormis face à la Real Sociedad, les Colchoneros ont fait le job en déplacement avec des succès à Leganes et Majorque et un nul à Valladolid. Sur la lancée de leur belle semaine, les Madrilènes devraient être en mesure d’accrocher un succès précieux au Pays Basque face à une formation d'Alavés à leur portée.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 120€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Alaves Atletico Madrid encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !