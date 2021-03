Pronostic Ajax Young Boys Berne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’Ajax prend une option face aux Young Boys de Berne

Troisième de son groupe de Ligue des Champions derrière Liverpool et l'Atalanta Bergame, l'Ajax a été basculé en Europa League. En seizième de finale, le club batave s'est défait de Lille (4-2 en cumulé) en remportant les deux manches. La saison des hommes d'Erik Ten Hag est très intéressante puisqu'en Eredivisie, ses protégés comptent 6 points d'avance sur leur premier poursuivant, le PSV Eindhoven. De plus, l'Ajax a disputé une rencontre en moins par rapport au PSV. La seule fausse note des dernières semaines vient d'une boulette administrative puisque les dirigeants d'Amsterdam ont oublié d'inscrire leur dernière recrue, Sébastien Haller, sur la liste des joueurs qualifiés pour la C3. L'international ivoirien a déjà inscrit 6 buts depuis son arrivée, mais avec les Tadic, Neres, Klaasen, Traoré ou Antony, l'Ajax a un potentiel offensif intéressant.

De son côté, les Young Boys de Berne ont réalisé l'une des surprises des seizièmes de finale en sortant le Bayer Leverkusen. Les Suisses ont réalisé deux excellentes prestations pour prendre le dessus sur la formation allemande (6-3 en cumulé). Porté par un excellent Siebatcheu, buteur à 3 reprises, Berne a cependant bénéficié de la très mauvaise dynamique du Bayer Leverkusen. Pour se qualifier en 1/16, les Suisses avaient terminé en 2e position d'un groupe dominé par l'AS Roma, en perdant leurs deux matchs face aux Romains. Sur le plan national, les Young Boys de Berne caracolent en tête avec 19 points de plus que le Servette Genève. Plus expérimenté et capable de jouer au niveau C1, l'Ajax semble un cran au-dessus et devrait s'imposer dans une rencontre qui devrait nous offrir plus d'1 but.