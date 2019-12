Pronostic Ajax Valence : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

L’Ajax finit le travail face à Valence !

Profitez de cotes doublées sur tous les paris 1N2 de ce match chez Winamax :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Ajax - Valence :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Demi-finaliste de C1 la saison passée, l’Ajax a pour le moment parfaitement négocié son parcours dans ce groupe. Les hommes d’Erik Ten Hag sont en ballottage très favorable pusiqu'ils ont seulement besoin d’un nul pour se qualifier. Les Néerlandais ont vu De Ligt et De Jong quitter le club à l’intersaison. Ces deux départs importants auraient pu être préjudiciables pour le club mais comme souvent, l’Ajax a prouvé toutes ses ressources et a su trouver des éléments capables de compenser ces absences. Ce week-end, les partenaires de Tadic ont cependant connu un coup d’arrêt en s’inclinant à domicile face à Willem II (2-0). Ce revers permet à Alkmaar de revenir à 3 points en Eredivisie. Au match aller, l’Ajax avait réalisé une démonstration à Mestalla (3-0) avec une excellente prestation de Ziyech.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Valence a de son côté retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Le club entraîné par Celades a tout d’abord réussi à contenir Chelsea à Mestalla (2-2) et vient d’enchaîner deux victoires en Liga. La dernière a été obtenue ce week-end dans le derby face à Levante. Mené de 2 buts, le club Ché a renversé le match grâce à son attaquant français Kevin Gameiro, auteur d’un doublé. Valence n’a pas le choix et doit s’imposer aux Pays Bas pour se qualifier. Le club espagnol devrait prendre des risques et laisser des espaces à une équipe néerlandaise qui adore jouer le contre. Vainqueur de 10 de ses 12 derniers matchs à domicile, l’Ajax nous semble au-dessus d'un Valence qui a perdu 2 de ses 4 derniers déplacement.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire de l’Ajax et gagnez- La cote du match nul et celle de Valence sont également doublées si vous ne voyez pas l’Ajax gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavec► Voici l'ensemble des cotes doublées proposées seulement par Winamax sur mardi et mercredi :Retrouvez le Pronostic Ajax Valence encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !