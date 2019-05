Pronostic Ajax Tottenham : Analyse, prono et cotes de la 1/2 finale retour de Ligue des champions

Promo EXCLU pour parier sur Ajax - Tottenham

ATTENTION :

Notre pari sur Ajax - Tottenham

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 110€ chez Netbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

L'Ajax veut sa finale

Les Spurs en difficulté à l’extérieur

Tottenham toujours privé d’Harry Kane

Les compo probables :

L’Ajax veut confirmer devant ses fans

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour ce match, NetBet offreà tous les lecteurs de SOFOOT :- Ce bonus est également valable pour toutes les personnes ayant bénéficié des 10€ sans dépôt en avril sur SoFoot (il vous suffit de déposer et de faire votre 1er pari)- Laissez bien le code "SOFOOT" qui est déjà inscrit dans la case Code promotionnel lorsque vous remplissez votre formulaire d’inscription. Ce code vous permettra d'obtenir 110€ au lieu de 100€.- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.- Pour les inscrits NetBet ayant déjà déposé, on vous proposer de profiter d'un bonus de 150€ chez ZEbet- Vous obtenez un 1pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compte- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !Avec sa victoire obtenue à l’aller (0-1), l’Ajax a rempli la moitié du contrat et veut confirmer devant ses fans. A domicile, les Néerlandais ont été impressionnants cette saison et seul le Real Madrid, triple vainqueur de la C1, a réussi à s’imposer de manière heureuse dans la Johan Cruyff Arena. Les hommes de Ten Hag ont souvent fait la différence lors des matchs retour et vont tout faire pour se faciliter ce match. Les partenaires de Daley Blind sont en confiance et viennent de remporter la Coupe des Pays-Bas face à Willem II (4-0), trophée que le club n’avait plus soulevé depuis 2010. Cette jeune équipe de l’Ajax a montré tout son talent et compense son inexpérience par la fluidité collective de son jeu et par son insouciance.Tottenham a quasiment validé sa place dans le Top 4 malgré nouvelle sa défaite concédée à l'extérieur, samedi à Bournemouth (1-0). Avant ce voyage à Amsterdam, Tottenham affiche un bilan peu rassurant avant son voyage à Amsterdam de 9 défaites pour 1 victoire lors de ses 10 derniers matchs à l'extérieur. Cette saison, lesse sont imposés une seule fois en déplacement en C1 lors de leur match à Dortmund (1-0). De plus, le club de Pochettino est privé de son joueur majeur Harry Kane. Pour se qualifier, Tottenham doit s’imposer mais avec une seule victoire obtenue lors de se 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, la mission s’annonce difficile.L’Ajax devrait pouvoir compter sur toutes ses meilleurs éléments. On pense évidemment à De Jong et De Ligt, mais aussi à Donny Van de Beek, étincelant à l’aller. Le milieu de terrain box-to-box fait preuve d’une incroyable activité et a été décisif lors des derniers tours de Ligue des champions. Du côté de Tottenham, Pochettino retrouve Son et devrait titulariser Sissoko qui avait redonné un élan à son équipe à l’aller par sa combativité et son activité. Lesdéplorent toujours l'absence de son meilleur buteur Harry Kane.: Onana – De Ligt, Blind, Tagliafico, Mezraoui – De Jong, Schone, Van de Beek – Neres, Tadic, Zyech: Lloris – Rose, Alderweireld, Vertonghen, Trippier – Sissoko, Wanyama, Alli, Erisken – Llorente, Son.L’Ajax réalise une campagne européenne incroyable et a déjà éliminé deux candidats au titre : la Juventus et le Real Madrid. Les jeunes pousses néerlandaises pratiquent un football incroyable et mettent en difficulté toutes les équipes affrontées. Tottenham semble être fatigué en cette fin de cette saison et risque de souffrir face à la fraîcheur de la jeunesse de l’Ajax. Pour ce match, l’Ajax pourrait de nouveau prendre le meilleur sur une formation de Tottenham contrainte à prendre des risques.Retrouvez le Pronostic Ajax Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !