Pronostic Ajax Tottenham : 460€ à gagner sur la 1/2 finale aller de Ligue des champions

A l'occasion des demi-finales aller de Ligue des champions, Winamax offre 10€ sans sortir la CB à tous les nouveaux joueurs, en EXCLU chez SoFoot et quelques autres médias

Promo spéciale pour parier sur Tottenham - Ajax

ATTENTION :

Winamax recommande d'envoyer les documents directement en ligne sur son site pour un traitement plus rapide de la demande : 1 jour maximum à compter de l'envoi

Comment profiter de 10€ + 100€ ?

Nos paris sur Tottenham - Juve

retirer ce remboursement direct sur votre compte bancaire

retirer ce remboursement direct sur votre compte bancaire

retirer ce remboursement direct sur votre compte bancaire

Tottenham veut y croire

L’Ajax impressionne

Des Spurs privés de Kane, l’Ajax au complet

Les compo probables :

L’Ajax peut s’imposer !

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'au jeudi 2 mai minuit, Winamax vous donnesi vous n'avez encore jamais eu de compte chez Winamax :- elle vous donne le droit à 10€, comme ça, sans sortir sa CB.- elle est cumulable avec le bonus traditionnel de 100€ en CASH.- Ce pari gratuit de 10€ vous sera crédité une fois que vous aurez envoyé une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, et que vos documents auront été validés.- Vous devez faire une sélection de paris (un ou plusieurs) pour voir apparaître vos 10€ disponibles.- Validez bien votre compte avant le 2 mai à 23h59.1.vous offrepour tester gratuitement son site jusqu'à jeudi minuit seulement.2. Et Winamax vous autorise également à: unsi vous déposez !On vous propose donc en exemple une très grosse cote pour utiliser votre pari gratuit de 10€ (seuls les gains nets de votre pari vous seront crédités), et trois autres pronos si vous souhaitez déposer et utiliser votre 1er pari remboursé de 100€ en CASH., coté à 22,00.- Vous misez sans pression avec 10€ offert sans sortir votre CB- Si le pari passe, vous transformez vos 10€ en- Profitez de votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH en déposant- Misez par exemple vos 100€ sur ce pari pour tenter de gagnerou soyez intégralement remboursé en CASH- Vous pouvez même- Profitez de votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH en déposant- Misez par exemple vos 100€ sur ce pari pour tenter de gagnerou soyez intégralement remboursé en CASH- Vous pouvez même- Profitez de votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH en déposant- Misez par exemple vos 100€ sur ce pari pour tenter de gagnerou soyez intégralement remboursé en CASH- Vous pouvez mêmeAprès avoir sorti le Borussia Dortmund (3-0 et 0-1) en huitième de finale puis Manchester City en quart de finale (1-0 et 4-3), lesse sont qualifiés pour leur première demi-finale européenne depuis 1962. La bande à Hugo Lloris est donc allée au delà de ses espérances du début de saison. En championnat, les Londoniens sont 3èmes mais ont depuis longtemps perdu leurs espoirs de titres puisqu’ils sont tout de même à 19 points de Manchester City. Cette compétition est donc leur dernière opportunité d’enfin remporter un titre cette saison. Cela passerait par une victoire lors du match aller de ces demi-finales qui sera disputé dans leur nouvelle antre, inaugurée il y a quelques semaines.L’Ajax Amsterdam est l’incroyable sensation de cette année. Les Lanciers ont éliminé successivement le Real Madrid en s’imposant avec la manière à Santiago Bernabeu (1-4). En 1/4 de finale, ils ont réédité l’exploit contre Turin en s’imposant à la Juventus Stadium en s’imposant au nez à et la barbe des Bianconeri de Cristiano Ronaldo. Deux adversaires qui semblent tout de même un cran au dessus de Tottenham. Au delà de leurs bons résultats, les Néerlandais ont impressionné grâce à leur qualité de jeu qui apparait, de l’avis de nombreux spécialistes, comme l’une si ce n’est la meilleure d’Europe.Mais pour cette affiche, les Londoniens s’avancent sans leurs 2 meilleurs buteurs. Harry Kane, le goléador anglais, s’est blessé à la cheville lors du match aller contre Manchester City et ne sera pas remis pour cette affiche. De plus, le surprenant coréen Son, principal acteur de la qualification des Spurs après avoir marqué à l’aller et inscrit un doublé au retour, sera suspendu pour cette rencontre. Amputée de ses 2 meilleurs éléments, l’attaque de Tottenham pourrait avoir du mal à s’illustrer. En face, l’Ajax devrait se rendre en Angleterre avec l’ensemble de leurs titulaires et pourraient une nouvelle fois faire l’étalage de leur collectif parfaitement huilé.: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Wanyama, Alli - Eriksen, Llorente, Lucas.: Onana - Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, Van de Beek, De Jong - Ziyech, Tadic, Neres.C’est peut être l’année de l’Ajax. Portés par leur jeune génération néerlandaise, les Lanciers peuvent retrouver une nouvelle finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 1996. D’autant qu’il règne dans cet effectif une sorte d’euphorie ambiante qui s’affirme de semaines en semaines. Malgré ses exploits réalisés contre Dortmund et Manchester City, Tottenham pourrait bien tomber sur un os avec cette jeune équipe. D’autant que l’attaque souvent performante des Spurs sera amputée de ses deux meilleurs éléments. Malgré le soutien de leur public, les Londoniens pourraient bien être une nouvelle victime de la fougue et de l’enthousiasme de l’Ajax.Retrouvez le Pronostic Tottenham Ajax encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !