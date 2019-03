Pronostic Ajax PSV : Analyse, prono et cotes du match d'Eredivisie

Choc néerlandais au sommet entre l’Ajax et le PSV Eindhoven

Ce dimanche, l'Ajax d'Amsterdam reçoit le PSV Eindhoven dans le cadre de la 27journée d'Eredivisie. Les hommes d'Erik ten Hag jouent certainement l'une de leurs dernières chances pour le titre. En effet, le PSV possède actuellement 5 points d'avance sur Amsterdam et réalise un parcours quasi parfait. L'Ajax va tout faire pour effectuer un rapprochement et mettre la pression sur les hommes de Mark van Bommel dans cette dernière ligne droite. Les partenaires de Frenkie de Jong ont des raisons de croire à cette remontade. D'une part, ils ont montré qu'ils étaient capables de rivaliser avec les plus grands clubs européens en battant le Real en C1, et d'autre part, ils seront soutenus par leur superbe public. Avec Ziyech, Neres et Tadić, l'Ajax possède un potentiel offensif capable de faire mal au PSV. La bande à Daley Blind aura en plus à cœur de laver l'affront de l'aller où elle a été largement battu à Eindhoven (3-0). La mission ne sera pas simple face à une solide formation du PSV qui possède également des éléments de qualité comme Lozano ou Bergwijn. Cette rencontre devrait attirer de nombreux recruteurs tant les talents sont nombreux sur la pelouse. Le PSV vient de remporter ses deux derniers déplacements face à des équipes de seconde partie de classement, mais a perdu sa seule autre grosse rencontre en déplacement, disputée sur le terrain du Feyenoord. En C1, le PSV avait perdu ses 2 matchs joués sur les pelouses du Barça et de Tottenham, pour un nul arraché face à l'Inter. Incroyable à domicile en Eredivisie (11 victoires, 2 nuls), l'Ajax poussé par son public peut s'imposer et relancer le championnat.