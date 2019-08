Pronostic Ajax PAOK : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

L’Ajax se reprend à domicile face au PAOK

Demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, l'Ajax est en ballottage favorable avant ce match retour face au PAOK Salonique. A l'aller, les deux formations se sont quittées sur un score nul avec 2 buts marqués (2-2). Les Néerlandais peuvent remercier leur buteur vétéran Klaas Jan Huntelaar, auteur de l'égalisation. L'effectif de Ten Hag a perdu deux éléments majeurs avec De Jong et De Ligt, mais ont conservé Blind, Onana, Tagliafico, van de Beek ou encore son trio offensif Ziyech-Tadic-Neres. Ce week-end dernier cependant, les Amstellodamois se sont imposés largement face au FC Emmen (5-0), après avoir remporté la SuperCoupe des Pays-Bas (face au PSV) et fait un bon nul chez le Vitesse Arnhem. Auteur d'un bon match à l'aller, le PAOK sera pourtant éliminé au coup d'envoi du fait de la règle des buts à l'extérieur. Les joueurs de Ferreira sont donc dans l'obligation de marquer pour espérer disputer l'ultime étape des qualifications. Les Grecs vont devoir prendre des risques et devront être vigilants face à la vitesse des attaquants néerlandais qui raffolent de ces espaces. De plus, le PAOK n'a toujours pas repris son championnat et pourrait souffrir au niveau du rythme face à une formation de l'Ajax qui en sera déjà à son 5e match. Pour cette manche retour, l'Ajax devrait s'imposer dans une rencontre avec plus de 2 buts et se qualifier pour le tour suivant.