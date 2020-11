Pronostic Ajax Midtjylland : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Ajax assure face à Midtjylland

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Ajax Midtjylland :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Proche d’atteindre la finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019, l’Ajax avait retrouvé de sa superbe sur la scène européenne. Le club néerlandais arrive à renouveler ses générations dorées, comme le prouvent les départs récents des de Jong, de Ligt, van de Beek ou Ziyech qui n'empêchent pas l'Ajax de rester compétitif. Cette saison en C1, l’Ajax a réalisé une prestation intéressante face à Liverpool mais s’est inclinée sur une erreur défensive (1-0). Lors de la deuxième journée, les Néerlandais sont allés chercher un nul à Bergame face à une formation de l’Atalanta (2-2) quart de finaliste de l’épreuve la saison passée. Perturbé par des cas de Covid, l’Ajax s’est cependant imposé sur la pelouse de Midtjylland à l’aller (2-1) grâce à des réalisations de Tadic et Antony. En Eredivisie, le club d’Amsterdam réalise quasiment un parcours parfait avec 8 victoires en 9 rencontres. Les partenaires de Blind restent sur deux larges succès face à Utrecht (0-3) et Heracles (5-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Midtjylland est certainement l’une des formations les plus modestes de cette campagne de Ligue des Champions. Les Danois sont passés par les barrages pour intégrer la phase de groupe de Ligue des Champions où ils ont dominé Ludogorets, les Young Boys de Berne et le Slavia Prague. Tombé dans un groupe relevé, le champion danois rencontre des difficultés puisqu’il a perdu ses trois matchs face à l’Atalanta (0-4), Liverpool (2-0) et l’Ajax (1-2). En championnat, les hommes de Priske sont premiers de leur championnat, devant Sonderjyske, mais le niveau européen semble pour l'instant trop haut pour eux. En confiance et à domicile, l’Ajax devrait s’imposer assez tranquillement face à une équipe de Midtjylland à sa portée.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajax Midtjylland encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !