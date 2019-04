Pronostic Ajax Juventus Turin : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

1

Promo exceptionnelle pour parier sur Ajax - Juventus

ATTENTION :

Comment profiter de 10€ + 100€ ?

Nos paris sur Ajax - Juventus

L'Ajax en mode européen

La Juve reste sur deux défaites en déplacement en LDC

CR7 pas à 100% ?

Les compo probables :

Le football total de l’Ajax face aux contres turinois

