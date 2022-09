Pronostic Ajax Glasgow Rangers : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

L’Ajax fait sa loi face aux Rangers

L'Ajax d'Amsterdam a connu un été agité avec de nombreux mouvements au sein du club. Le coach Erik Ten Hag a été recruté par Manchester United tandis qu'une vague de joueurs a quitté le club, comme les Haller, Antony, Martinez, Mazraoui, Gravenberch, Tagliafico, Onana ou Schuurs. Alfred Schreuder, le nouvel entraîneur du club, a été obligé de recomposer une équipe pour débuter la saison autour des Blind, Klaasen, Tadic ou Berghuis restés au club qui s'est renforcé avec les Bergwijn, Kaplan, Luca ou Conceicao. Tous ces changements ne semblent pas avoir contrarié l'Ajax qui réalise une entame solide en Eredivisie. En effet, la formation néerlandaise a remporté tous ses matchs de championnat et en a déjà pris les commandes. Le week-end dernier, l'Ajax s'est tranquillement imposé face à Cambuur (4-0) avec notamment un doublé de l'ancien Spur Bergwijn. Ce dernier porte son total de réalisations à 6 depuis son retour aux Pays-Bas. Le seul faux-pas de l'Ajax remonte à la Super Coupe face au grand rival du PV (5-3).

Après avoir retrouvé de leur superbe en parvenant à remporter le championnat écossais 2021 devant le Celtic ennemi, les Rangers ont vu leurs rivaux s'imposer la saison passée avec 4 points d'avance. De son côté, le club de Glasgow s'est illustré sur la scène européenne en atteignant la finale de l'Europa League face à l'Eintracht Francfort. Dans une rencontre serrée, les Allemands se sont imposés lors de la séance des tirs aux buts. A l'intersaison, le club a perdu Bassey parti à... l'Ajax ou Aribo qui évolue désormais pour les Saints de Southampton. Au rayon des arrivées, le club écossais s'est renforcé avec surtout le buteur croate Colak (7 buts en 10 matchs). Pour intégrer la phase de poule de la C1, les Rangers ont passé plusieurs tours de barrage face à l'Union Saint Gilloise et le PSV Eindhoven (3-2 en cumulé à chaque fois). En revanche, les Ecossais connaissent moins de réussite au niveau national puisque le club a perdu des points contre les Hibernians et vient d'être humilié par le Celtic (4-0) dans le Old Firm. A domicile, l'Ajax devrait faire valoir son expérience européenne pour prendre le meilleur sur les Rangers.