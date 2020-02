Pronostic Ajax Getafe : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

L’Ajax se reprend face à Getafe !

Demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, l'Ajax n'a pas réussi à sortir de son groupe de qualification cette année. Les Néerlandais ont été devancés par Chelsea et Valence. Basculé en Europa League, l'Ajax a connu une désillusion lors des seizièmes aller face à la surprise de la Liga, Getafe. Les hommes d'Erik Ten Hag se sont inclinés en Espagne (2-0) et sont mal partis pour se qualifier. Ce week-end, les partenaires de Tadic ont concédé leur 4défaite en Eredivisie sur le terrain d'Heracles. Ce revers a permis à Alkmaar de se rapprocher à 3 points. Les Bataves comptent sur leur public pour les pousser à se sublimer et renverser une situation mal embarquée. Solide à domicile en championnat (10 victoires pour 1 seule défaite), l'Ajax a cependant concédé deux revers dans sa Cruijff Arena en Ligue des Champions face à Chelsea et Valence. Cinquième de Liga, Getafe est la grande surprise du championnat espagnol. Le club de la banlieue madrilène a confirmé ses bonnes dispositions en s'imposant à l'aller face à l'Ajax (2-0). En position favorable pour se qualifier, les Espagnols restent en revanche sur deux défaites en championnat face au Barca (2-1) et surtout contre Séville (3-0) le week-end dernier. Les Espagnols sont sortis deuxièmes de leur groupe de qualification qui comprenait Bâle, Krasnodar et Trabzonspor. Pour ce match retour, nous voyons l'Ajax s'imposer face à Getafe.