Pronostic Ajax Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

L’Ajax confirme face à Chelsea !

Demi-finaliste de cette C1 et révélation européenne en 2018-2019, l'Ajax réalise de nouveau un excellent début de saison. Pourtant, Erik Ten Hag a perdu des joueurs importants à l'intersaison avec les départs de De Jong, De Ligt ou Schöne. En Eredivisie, les partenaires de Daley Blind occupent déjà la tête avec 3 points d'avance sur le rival historique, le PSV Eindhoven. L'Ajax mène sur tous les tableaux avec la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. En Ligue des Champions, le club d'Amsterdam a idéalement débuté en dominant Lille (3-0). Les Bataves sont ensuite allés chercher une très belle victoire à Valence (0-3). 2 victoires, 6 buts marqués, 0 encaissé; tel est le bilan de l'Ajax en C1 à l'heure de recevoir Chelsea. De leur côté, les Blues ont débuté par un revers à domicile face à Valence (0-1) avant de se rattraper difficilement à Lille (victoire 1-2). Lampard a décidé de profiter de l'interdiction de recrutement pour lancer des jeunes. Le pari est en train de réussir puisque Tammy Abraham, Mason Mount et Fikayo Tomori sont en train d'exploser au plus haut niveau. En Premier League, Chelsea s'est bien repris après des débuts difficiles et occupent la 4e place. Mais privé de joueurs cadres comme Rüdiger et Christensen derrière, mais également Kanté et Barkley au milieu, et face à un Ajax en pleine bourre, Chelsea devrait s'incliner chez des Amstellodamois qui enchaîneraient ainsi une 3ème victoire consécutive dans cette poule.