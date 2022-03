Pronostic Ajax Benfica : Analyse, cotes et prono du 8e de retour de Ligue des champions

L’Ajax lessive le Benfica

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Ajax Benfica :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Ajax d’Amsterdam a une belle opportunité de retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Benfica. Les Bataves ont ramené un excellent résultat du Portugal avec un nul (2-2). Les hommes d’Erik ten Hag peuvent cependant nourrir quelques regrets après avoir mené deux fois au score. Meilleur buteur du club, Sébastien Haller a connu des fortunes diverses lors de cette rencontre, en marquant d'abord contre son camp puis en redonnant l’avantage à son équipe. Suite à ce match nul, l’Ajax s’est incliné en championnat face aux Go Ahead Eagles (2-1). En revanche, les Bataves se sont repris en demi-finale de la Coupe des Pays-Bas en dominant l’AZ Alkmaar. Les protégés d’Erik ten Hag affronteront leur grand rival du PSV Eindhoven pour décrocher leur premier titre de la saison, ce même PSV qu'ils devancent de 2 points en championnat. En Eredivisie en effet, l’Ajax reste sur deux succès compliqués face à Waalwijk (3-2) et contre Cambuur (2-3). Pour affronter les Portugais, l’Ajax encore une fois sur Haller qui a inscrit 11 buts en 7 matchs depuis l’entame de la compétition, et 32 réalisations toutes compétitions confondues.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Benfica Lisbonne devra réaliser un exploit à Amsterdam pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Tenus donc en échec à domicile par l’Ajax, les Lisboètes avaient cependant réussi à revenir par deux fois au score. Lors de la phase de poule, le Benfica avait réussi à prendre la 2place de son groupe derrière le Bayern Munich et surtout devant le FC Barcelone. En championnat, le Benfica occupe la troisième place derrière le FC Porto et le Sporting, avec plusieurs points de retard. Le week-end dernier, les partenaires de Weigl ont connu une nouvelle désillusion en étant tenu en échec à domicile par Vizela (1-1) qui lutte pour se maintenir. L’expulsion rapide de Taarabt n’a pas aidé ses coéquipiers. Battu dans la course pour le titre au niveau national, le club de Lisbonne joue donc gros en Ligue des Champions mais sera a priori moins en confiance que son adversaire. Concernant l’effectif du Benfica, les cadres Otamendi et Seferovic pourraient rater ce match. A domicile, l’Ajax devrait faire le taf face à une équipe de Benfica pas au mieux lors des dernières semaines.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajax Benfica détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !