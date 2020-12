Pronostic Ajax Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Des buts de chaque côté entre l’Ajax et l’Atalanta

Dans ce groupe D de Ligue des Champions, Liverpool est assuré de terminer en tête. En revanche, l'Atalanta et l'Ajax s'affrontent pour l'autre ticket de la poule. Les Néerlandais sont 3et doivent absolument s'imposer pour intégrer les huitièmes de finale. Les hommes d'Erik Ten Hag réalisent un parcours solide avec deux courtes défaites face à Liverpool (1-0 et 0-1), un nul contre l'Atalanta à l'aller (2-2) et des victoires sur Midtjylland. Les joueurs d'Amsterdam occupent toujours la première place d'Eredivisie, malgré leur défaite du week-end face à Twente (2-1). Les partenaires de Daley Blind avaient certainement la tête à ce choc décisif face au club bergamasque. Les Néerlandais ont retrouvé de leur superbe cette saison et réalisent des prestations offensives intéressantes. L'Ajax s'appuie sur les expérimentés Neres, Tadic, Klaasen ou Mazraoui, et possède de nouveaux jeunes très prometteurs comme Gravenberch, Traoré ou Antony.

Quart de finaliste du Final 8 cet été, l'Atalanta a réalisé l'exploit de s'imposer à Anfield (0-2) mais n'a pas su confirmer à domicile face à Midtjylland (1-1), deux résultats symboles de l'irrégularité du club depuis le début de saison. Les Italiens sont en ballotage favorable et ont simplement besoin d'un nul pour retrouver les huitièmes de finale. Ce week-end, la Dea devait jouer à Udine mais a vu son match être reporté suite aux fortes pluies qui se sont déversées dans le Frioul. Les hommes de Gasperini ont donc pu se focaliser sur ce choc face à l'Ajax. Le club italien a remporté ses deux déplacements en Ligue des Champions, à Midtjylland et à Liverpool, et espère en faire de même à Amsterdam. Ce match entre deux formations tournées vers l'offensive s'annonce spectaculaire. Les deux équipes ne savent pas calculer et devraient nous offrir des buts de chaque côté, comme à l'aller (2-2).