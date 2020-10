Pronostic Ajax Amsterdam Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Liverpool en impose face à l’Ajax Amsterdam

Demi-finaliste de la Ligue des Champions 2018-2019, l’Ajax n’a pas connu la même réussite la saison passée. Les Bataves ne sont pas parvenus à sortir de leur groupe de C1 et ont dû se contenter de l’Europa League où ils ont été directement sortis par Getafe. En Eredivisie, lors de l’arrêt de la saison, l’Ajax était à égalité avec l’AZ Alkmaar et personne n'a été sacré (l'Ajax s'est vu offrir la place en C1). Avant cette saison moyenne, les départs de De Jong et De Ligt n’avaient pas été comblés, et cette fois c'est Ziyech et Dest qui sont partis. Pour ce nouvel exercice, les hommes d’Erik Ten Hag ont signé 4 victoires face au Sparta Rotterdam, Waalwijk, Vitesse Arnhem et Heerenveen, pour une défaite à Groningue, ce qui les placent en 2position derrière le PSV. Tadic, exceptionnel lors de la campagne 2018-2019, est l’atout offensif numéro 1 du club d’Amsterdam. Pour compenser le départ de Donny Van de Beek à Manchester United, l’Ajax a rappelé un ancien de la maison, Klaasen.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Liverpool avait débuté de la meilleure des manières la saison en remportant ses trois premières rencontres face à Chelsea, Leeds et Arsenal. Lesont ensuite connu une terrible contre-performance face à Aston Villa. Les hommes de Jurgen Klopp ont été humiliés à Villa Park (7-2) par Grealish et ses partenaires. Désireux de repartir vers l’avant, Liverpool attendait impatiemment le derby face à une formation d’Everton, auteure d’un sans-faute et leader de Premier League. Les partenaires de Jordan Henderson ont réalisé une prestation très intéressante mais n’ont pas été aidés par la VAR, qui leur a refusé un but pour quelques millimètres. De plus, ce match a été marqué par la terrible blessure de Virgil Van Dijk, indisponible pour de longs mois. Ce forfait vient s’ajouter à celui d’Alisson. Klopp pourrait être tenté de faire reculer Fabinho en défense centrale, le brésilien ayant été très performant à ce poste face à Chelsea (victoire 2-0 à Stambford Bridge). Au milieu, Thiago Alcantara s’est parfaitement adapté et a réalisé encore une très belle prestation face aux Toffees. Pour ce choc, Liverpool devrait prendre le dessus sur une formation de l’Ajax qui semble moins fort que lors des dernières saisons.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajax Amsterdam Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !