Pronostic Ajax AEK Athènes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

L’Ajax intraitable à domicile

L’Ajax d’Amsterdam, deuxième d’Eredivisie la saison dernière, a dû passer par les tours préliminaires à la Ligue des Champions. Sur ces tours qualificatifs, les Bataves se sont défaits de Sturm Graz, du Standard de Liège et du Dynamo de Kiev, en faisant toujours la différence à domicile. Cette saison, les Néerlandais sont invaincus et ont très bien débuté leur championnat, abandonnant seulement des points lors de la 1journée face à l’Heracles (1-1). La formation d’Erik Ten Hag est un mélange entre une jeunesse pleine d’espoir et de potentiel (de Ligt, de Jong, van de Beek etc.) et des cadres confirmés (Daley Blind, Klass Jan Huntelaar, Schöne). A l’intersaison, l’Ajax a réussi une belle opération en recrutant l'international serbe Tadic de Southampton, joueur très précieux et doté d’une très bonne technique.L'Ajax affronte l’AEK Athènes qui est sur le papier la plus faible équipe du groupe. Si les Grecs ont enfin regagné le championnat national après de longues années d’attente, ils ont dû passer par les barrages où ils se sont notamment imposés contre le Celtic Glasgow de Brendan Rodgers. Plusieurs anciens de Ligue 1 évoluent dans cette formation comme l’Argentin Ponce, passé par Lille l’an dernier et qui a réussi ses débuts en Grèce, ou le milieu Viktor Klonaridis, ancien Lensois qui s’est distingué ce week-end avec un doublé. L'international croate Marko Livaja est le meneur de jeu de cette équipe. Dans son stade et avec un effectif un peu plus talenteux, l’Ajax devrait s'imposer dans un match assez riche en buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec