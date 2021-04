Pronostic Ajaccio Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio se donne de l’air face à Valenciennes

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Ajaccio - Valenciennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Suite à son excellente série de résultats au cœur de l’hiver, Ajaccio pensait avoir fait un grand pas vers le maintien. Mais la révolte des mal classés et des résultats décevants lors des dernières journées contraignent les Corses à retrouver de l’allant pour ne pas se retrouver menacés dans cette dernière ligne droite. En effet, à l’heure actuelle, l’ACA occupe la 15place de Ligue 2 avec 5 points d’avance sur le premier relégable, Guingamp. Les Corses viennent de perdre deux rencontres importantes face à des adversaires directs puisqu’ils se sont inclinés à domicile face aux Guingampais (0-2) et sur la pelouse de Chambly (2-1). De retour à François Coty, le club corse va tout mettre en œuvre pour décrocher une précieuse victoire face à une formation valenciennoise pas au mieux.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, proche de réintégrer la course aux play-offs en janvier, Valenciennes a vécu des mois de février et mars catastrophiques. Les Nordistes ont remporté une seule rencontre lors des 8 dernières journées, à domicile face à Toulouse (1-0). En déplacement, les hommes d’Olivier Guéguan souffrent avec trois défaites consécutives sans avoir marqué le moindre but, face à Sochaux (2-0), Clermont (4-0) et Rodez (3-0). De plus, les Valenciennois restent sur 5 revers consécutifs à Ajaccio, toutes compétitions confondues. A domicile, Ajaccio devrait décrocher une victoire importante dans l’optique du maintien.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajaccio Valenciennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !