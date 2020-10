Pronostic Ajaccio Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Ajaccio – Troyes verrouillé

La rencontre entre Ajaccio et Troyes met aux prises deux formations qui ont été très malheureuses lors de l'arrêt de la saison dernière. En course pour la montée, Corses et Troyens n'ont pu défendre leurs chances jusqu'à la fin. La bande à Olivier Pantaloni est celle qui a connu le plus de difficultés pour s'en remettre. En effet, les Ajacciens ont vécu un départ laborieux avec 4 rencontres sans la moindre victoire. Le succès obtenu face à Dunkerque fin septembre a été sans lendemain puisque les Corses se sont inclinés ensuite contre Auxerre et Toulouse. En revanche, Ajaccio s'est montré hyper réaliste, la semaine passée, en Auvergne pour s'imposer face au Clermont Foot (2-0) sur deux penaltys, dans une rencontre où les Corses ont été largement dominés. Alors qu'Ajaccio est dans la zone rouge, Troyes occupe la 2place du classement après 8 journées. Les hommes de Laurent Batlles ont pour ambition de monter directement en Ligue 1. Solide à domicile, l'ESTAC a perdu deux rencontres en déplacement face à Sochaux et Auxerre. En revanche, lors de leurs deux derniers matchs à l'extérieur, les Troyens ont accroché le nul à Toulouse (0-0) et ont dominé Rodez (0-1). Invaincu depuis 4 rencontres, Troyes se déplace en Corse pour poursuivre sa série. A l'image de 6 des 8 rencontres disputées par les Troyes et de 7 des 8 matchs des Ajacciens depuis le début de saison, on devrait voir un match fermé avec moins de 3 buts dans la rencontre.