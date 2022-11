Pronostic Ajaccio Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Ajaccio – Strasbourg verrouillé

L'affiche du samedi après-midi en Ligue 1 met aux prises deux formations luttant pour leur maintien avec Ajaccio qui reçoit le Racing Club de Strasbourg. Promu cette saison, le club corse s'attendait à devoir vivre un exercice compliqué avec les 4 relégations de fin d'année. Actuellement, la bande à Pantaloni occupe l'avant-dernière place du classement avec 4 points de retard sur le 1non relégable et 2 sur son adversaire du jour. L'ACA avait connu un passage intéressant au cours duquel il s'était imposé à 2 reprises en déplacement face à Brest (0-1) et sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (1-2). Depuis ces succès, le club corse a été tenu en échec par Troyes (1-1) et s'est incliné lors des deux dernières rencontres face au PSG (0-3) et dans un match important pour le maintien face à Auxerre (1-0). Lors de cette dernière rencontre, le défenseur Avinel a été exclus et manquera donc la réception de Strasbourg. Dans son stade, Ajaccio n'a pris qu'un seul point lors de la réception de Lens et a depuis perdu les 5 réceptions suivantes. La formation corse pose souvent des problèmes à son adversaire mais paie son inefficacité offensive. En effet, l'ACA possède la pire attaque de L1 avec 8 buts inscrits.

En face, Strasbourg connaît une saison aux antipodes de celle vécue l'an passé. Dans le coup jusqu'à l'ultime journée, le Racing avait vu ses espoirs européens s'envoler suite à son revers concédé contre l'Olympique de Marseille. Attendu dans le haut de tableau pour ce nouvel exercice, le club alsacien végète au contraire dans la zone de relégation. Actuellement, le Racing occupe la 17place avec 2 points de retard sur le 1non relégable. Le week-end passé, les hommes de Stéphan ont retrouvé un peu de confiance en remontant un handicap de deux buts face à l'Olympique de Marseille (2-2), avec notamment une réalisation de Kevin Gameiro dans le temps additionnel. Ce nul confirme le petit mieux du RCS qui n'a perdu qu'1 seul de ses 4 derniers matchs. A l'instar d'Ajaccio, le club alsacien peine offensivement et n'a inscrit que 14 buts. Pour cette opposition entre relégables, on pourrait voir un match verrouillé entre deux des plus mauvaises attaques du championnat où Strasbourg pourrait prendre au moins 1 point au vu des grosses difficultés de l'ACA à domicile cette saison.