Pronostic Ajaccio Rodez : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Ajaccio confirme face à Rodez !

L'AC Ajaccio est l'une des équipes surprises de ce début de saison en Ligue 2. Si les hommes de Pantaloni ont flirté avec la relégation la saison passée, ils se retrouvent après 13 journées sur le podium de Ligue 2. Les Corses restent sur six matchs sans défaite (3 victoires, 3 nuls) et ils ont notamment réalisé de très belles prestations face à Lorient (0-0 à l'extérieur), leader de L2, et face à Sochaux (victoire 2-0 à Bonal) qui était troisième. De son côté, Rodez réalise une belle saison pour un promu et pointe à la septième place. Les hommes de Laurent Peyrelade ont connu un passage compliqué avec trois revers de rang mais se sont bien repris avec deux victoires de suite face à Clermont et Chambly. Néanmoins, avant son déplacement à Clermont, Rodez avait chuté à Guingamp (4-1) et à Lorient (2-1). Soutenu par ses fans, Ajaccio peut s'imposer et continuer sur sa belle dynamique.