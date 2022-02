Pronostic Ajaccio Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio enchaîne face à Rodez

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Ajaccio - Rodez chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que Toulouse et le Paris FC étaient dans une grande forme, Ajaccio connaissait quant à lui un passage compliqué avec 4 journées sans la moindre victoire. Les Corses s’étaient inclinés face à Caen (2-0), le Paris FC (2-0) et Guingamp (0-1) pour un nul contre Auxerre (0-0). Suite à ces mauvaises performances, l’ACA avait glissé hors des deux premières places permettant d’accéder directement à la Ligue 1. Le week-end dernier en revanche, les hommes de Pantaloni se sont repris sur la pelouse d’un adversaire direct, Sochaux (0-1). Le but d’El Idrissy en début de seconde période a permis aux Corses de prendre 3 points précieux et de dépasser leur adversaire du soir au classement. Ce succès a en effet replacé l’ACA à la 3e place avec 3 points de retard sur le Paris FC, dauphin de Toulouse. Les Ajacciens comptent 10 points de plus que Niort, 6e. Bien parti pour se qualifier pour les playoffs, l’équipe corse n’a pas abandonné l’espoir de monter directement via le Top 2.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Rodez dispute sa troisième saison consécutive en Ligue 2 et doit de nouveau lutter pour son maintien. Les Ruthénois ont réalisé une première partie de saison convaincante mais ils font face à une concurrence très forte en bas de tableau maintenant qu'ils enchaînent les matchs sans victoire. En effet, seulement 6 points séparent l’avant-dernier, Dunkerque, du 11e, Amiens. Les Aveyronnais sont sur une terrible série de 8 journées sans la moindre victoire. Lors de ce passage, les hommes de Peyrelade ont principalement accumulé les matchs nuls face à Toulouse, Bastia, Le Havre, Valenciennes et la semaine passée contre Amiens. Cette dynamique ne permet pas à Rodez de prendre de l’avance sur la zone rouge puisque le club aveyronnais compte seulement 5 points d’avance sur Grenoble. Relancé par son succès face à Sochaux, Ajaccio devrait enchaîner en prenant le dessus sur une équipe ruthénoise moins bien qu'en première partie de saison.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajaccio - Rodez encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !