Pronostic Ajaccio Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio face à une vaillante formation de Rodez

Mal parti dans cette saison de Ligue 2, Ajaccio s'est repris après une dizaine de journées de championnat. Les Corses ont effectué une belle remontée pour se retrouver au milieu de tableau et ne plus être en danger de relégation. En revanche, les hommes d'Olivier Pantaloni sont redescendus au classement lors des dernières journées puisque le club corse vient de s'incliner consécutivement face aux trois premiers de Ligue 2. Battus à Toulouse (3-0), les Ajacciens se sont ensuite inclinés à domicile face à Clermont (2-0). Le week-end dernier, malgré une très belle résistance, Ajaccio s'est incliné en toute fin de match face au leader troyen (1-0). Le club corse ne compte plus que 8 points d'avance sur la relégation mais a passé le gros de son calendrier sur la phase retour.

De son côté, Rodez est l'une des équipes les plus en forme du moment en Ligue 2. En effet, le club ruthénois n'a perdu qu'un seul match lors des 13 dernières journées disputées, sur la pelouse de Troyes (2-1), leader du championnat. Les Aveyronnais ont posé des problèmes aux gros, puisque les hommes de Peyrelade se sont imposés face à Clermont et Toulouse. Ce week-end, Rodez a remis cela face à une formation auxerroise (0-1), moins bien lors des dernières semaines. Cet excellent passage a permis au club aveyronnais de remonter à la 13place avec 9 points d'avance sur la zone rouge, et de dépasser notamment Ajaccio. En grande forme depuis plusieurs semaines, Rodez a les armes pour accrocher au moins un point face aux Corses.