Pronostic Ajaccio Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio enchaîne face à Niort

Après avoir vécu une saison dernière poussive, Ajaccio réalise une entame exceptionnelle lors de ce nouvel exercice. Sur une très bonne dynamique, la formation corse occupe actuellement la 2place du classement général, à deux points de Toulouse. Invaincu depuis le début de saison, Ajaccio a lancé sa saison en prenant un bon point au Stadium face à Toulouse (2-2), en étant en infériorité numérique pendant 55 minutes. Ensuite, les hommes de Pantaloni ont remporté tous leurs matchs à domicile face à Amiens (3-1), Caen (2-0), Sochaux (1-0) et le Paris FC (1-0). Loin de François-Coty, Ajaccio s'est montré également solide avec des nuls à Auxerre (0-0) et à Guingamp (1-1). Le week-end dernier, le club corse est allé s'imposer à Rodez (0-2) grâce à Moussiti-Oko et Nouri. En pleine confiance, Ajaccio reste sur trois matchs sans avoir encaissé de but.

De son côté, Niort vise évidemment le maintien après avoir connu deux exercices proches de descendre en National. Les hommes de Sébastien Desabre réalisent une entame satisfaisante avec une 12e place, avec 5 points d'avance sur le 1relégable. Les Niortais font notamment le taf face à des équipes en difficulté à l'image des Valenciennes (0-0), Dunkerque (1-2), Grenoble (1-0) ou Amiens (0-0). En revanche, les Chamois sont dans le dur face aux équipes du Top 10 avec des défaites face à Caen, Le Havre et Auxerre. Le week-end dernier, Niort a réalisé une bonne opération en s'imposant face à Guingamp (2-0). Impressionnant et vainqueur de ses 4 premiers matchs à domicile, Ajaccio devrait poursuivre sur sa dynamique face à une équipe niortaise en difficulté face aux gros.