Pronostic Ajaccio Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio relance la machine face à Nîmes

Présent dans le Top 5 de Ligue 2 depuis quasiment l'entame du championnat, Ajaccio connaît quelques passages à vide qui ont permis à des formations comme Auxerre ou le Paris FC de devancer le club corse. A l'heure actuelle, les hommes d'Olivier Pantaloni se trouvent en 4position avec 3 points de retard sur la seconde place occupée par le Paris FC. Les Corses étaient repartis de l'avant en février avec trois victoires consécutives face à Sochaux, Rodez et Niort mais sont ensuite retombés dans leurs travers. En effet, l'ACA s'est incliné à domicile dans le derby face à Bastia (0-1) le week-end dernier, avant de partager les points sur la pelouse de Quevilly Rouen (0-0) en milieu de semaine. Ces points laissés en route face à deux formations promues cette saison font mal dans le bilan des Corses.

En face, le Nîmes Olympique est calé dans le ventre mou de Ligue 2 avec 8 points d'avance sur le 1er relégable, Quevilly Rouen. Les Nîmois ont des difficultés à enchaîner puisqu'après avoir battu le Havre au stade Océane la semaine passée (0-1), les Crocos se sont inclinés mardi aux Costières face à une équipe auxerroise qui joue la montée en Ligue 1 (1-2). Le NO se montre plutôt performant loin de ses bases où il a décroché plus de points que dans son stade mais il a perdu 2 de ses 3 derniers matchs. L'homme fort des Crocos n'est autre que Benrahou avec ses 10 buts et 7 passes décisives. Dans son stade, Ajaccio devrait retrouver le sourire en prenant le dessus sur une équipe nîmoise encore plus irrégulière que l'ACA.