Pronostic Ajaccio Nice : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice confirme son bon match de jeudi à Ajaccio

Comme attendu, le retour de l’AC Ajaccio en Ligue 1 est assez difficile. La formation corse possède le plus petit budget de la Ligue 1 et fait avec les moyens du bord pour jouer le maintien. Cet été, le club corse a misé sur l’expérience en recrutant les Hamouma ou Mangani sensés apporter leur vécu pour accompagner des joueurs pour la plupart néophytes dans l’élite. Depuis l’entame de saison, l’ACA n’a décroché qu’un seul point lors de la réception du Racing Club de Lens (0-0). Lors des autres rencontres, le club corse a été dominé par Lyon, Rennes, Lille, Montpellier et Lorient. Dernier de Ligue 1, Ajaccio est déjà en danger dans cette saison particulière avec 4 relégations. Avec seulement 3 buts inscrits, le club corse possède la pire attaque du championnat.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Nice possède des moyens bien plus conséquents mais se cherche lors de ce début de saison. Arrivé cet été pour remplacer Christophe Galtier, Lucien Favre a cherché la bonne formule mais l'a peut-être trouvé jeudi. En milieu de semaine, l’OGC Nice lançait sa campagne de Conference League (après avoir passé les barrages) face à Cologne. Cette rencontre marquée par de graves incidents a vu son coup d’envoi être retardé. Malmené en 1période, Nice a recollé au score par la suite sur un penalty de Delort (4 buts cette saison) et aurait pu même l'emporter (1-1). Les Niçois ont fait une superbe 2mi-temps avec des échanges Delort-Laborde et un Diop super mobile. En Ligue 1, le Gym occupe seulement la 16place du classement avec le même nombre de points que Brest, première formation relégable. Pour lancer sa saison, Nice avait un début de calendrier face à trois adversaires à sa portée, mais n’a pas su en profiter avec des nuls contre Toulouse (1-1) et Strasbourg (1-1), et surtout une défaite face à Clermont (1-0). Par la suite, le club azuréen avait un calendrier nettement plus compliqué face à des équipes jouant le haut de tableau. Au final, les Niçois ont perdu leurs deux matchs à domicile face à Marseille (0-3) et Monaco (0-1) mais se sont imposés à Lille (1-2). En quête d’une bonne série de résultats et mieux face à Cologne jeudi, Nice pourrait enchaîner une 2victoire à l'extérieur face à une équipe d’Ajaccio en grande difficulté.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.- Peu importe le résultat, vous avez 25€ de tickets poker à utiliser en +.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.- Peu importe le résultat, vous avez 25€ de tickets poker à utiliser en +.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajaccio Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !