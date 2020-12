Pronostic Ajaccio Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Ajaccio – Nancy cadenassé

L'AC Ajaccio reçoit l'AS Nancy Lorraine pour le compte de la 16journée de Ligue 2. Cette rencontre est importante dans l'optique du maintien puisque les deux clubs végètent juste au-dessus de la zone de relégation. Les Corses sortaient d'une excellente saison dernière, au cours de laquelle ils ont lutté pour la montée. Stoppés dans leur élan, les Ajacciens ont subi le contrecoup lors du départ de ce nouvel exercice. Les hommes d'Olivier Pantaloni se sont repris depuis plusieurs semaines et ont aligné une série de 6 matchs sans la moindre défaite (1 victoire et 5 nuls). En revanche, les Corses sont retombés dans leurs travers en s'inclinant sur la pelouse de Niort (2-0) le week-end dernier. A domicile, Ajaccio reste sur deux scores de parité face à Chambly (0-0) et Le Havre (0-0) dans des matchs à moins de 3 buts. En face, l'AS Nancy Lorraine est habituée à lutter pour le maintien ces dernières saisons même si les Lorrains s'étaient montrés plus solides l'an passé avec de nombreux matchs nuls à la clé. Cette saison, Nancy a perdu son meilleur élément offensif Vagner, parti rejoindre le FC Metz où il fait le plus souvent banquette. Les hommes de Jean-Louis Garcia avaient profité en octobre de la réception de deux adversaires à sa portée, Dunkerque et Châteauroux, pour accrocher deux victoires importantes. Les Nancéens ont ensuite connu un calendrier compliqué avec des affrontements face à des formations luttant pour les barrages et la montée en L1 et n'ont plus remporté de match. La série de 7 matchs sans la moindre victoire s'explique par la qualité des adversaires rencontrées. Pour cette rencontre entre deux formations assez proches, on pourrait voir peu de buts dans la rencontre, comme lors des 4 derniers matchs d'Ajaccio.