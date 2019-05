Pronostic Ajaccio Lens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Match nul possible entre Ajaccio et Lens !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Ajaccio - Lens :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ajaccio occupe la 16place de L2 et possède seulement 2 points d’avance sur le barragiste Sochaux. Les Corses sont à la recherche de points et effectueraient une belle opération vers le maintien en s’imposant. Les Ajacciens ont en plus un difficile déplacement à Troyes lors de la dernière journée. Prendre des points à domicile devient une nécessité dans cette fin de championnat. Depuis le mois de novembre, Ajaccio se montrait solide à François-Coty (8 mois d'invincibilité) mais a récemment perdu deux fois face à Grenoble et Brest. La semaine passée en revanche, les Ajacciens ont remis les pendules à l'heure en battant Orléans dans leur stade (1-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De leur côté, les Lensois recherchent également des points mais dans la bataille acharnée pour les barrages d’accession. Les Nordistes ont été pendant une longue partie de la saison dans le bon wagon mais craquent dans cette dernière ligne droite décisive. La semaine passée, les Lensois ont décroché un succès inespéré contre Clermont après 2 défaites consécutives concédées face à Brest et Lorient. En infériorité numérique, Lens a profité du manque de réalisme de Clermontois ne jouant plus rien en cette fin de saison pour s’imposer. Entre deux formations en quête de points, les deux équipes pourraient se neutraliser.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajaccio Lens encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !