Pronostic Ajaccio Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio et Le Havre dos à dos

La 14journée de Ligue 2 se conclut par une opposition entre deux déceptions de la saison, Ajaccio et Le Havre. Dans le coup pour la montée l'an passé, les Corses ont subi le contrecoup de l'arrêt inopiné de la saison. Très mal parti, Ajaccio relève petit à petit la tête et est parvenu à sortir de la zone de relégation. Les hommes d'Olivier Pantaloni sont en effet invaincus lors des 4 dernières journées, au cours desquelles ils ont dominé Rodez et fait des nuls face à Guingamp, Chambly et Valenciennes. Requinqué par cette série, le club corse veut poursuivre sa remontée lors de la venue du Havre. Le club normand était au départ du championnat, l'un des candidats à la montée. Après 13 journées, Le HAC occupe une décevante 12place. Les hommes de Paul Le Guen viennent d'enchaîner 4 matchs sans le moindre succès, dont une lourde défaite à Sochaux (4-0) qui a copieusement énervé le technicien havrais. Ses protégés se sont tout de même repris en milieu de semaine en obtenant le point du match nul face à des Auxerrois luttant pour la montée. Cette rencontre s'annonce très serrée entre deux formations, et on pourrait voir un 4match nul consécutif pour Ajaccio, un partage des points possible qui permet de quasiment tripler sa mise.