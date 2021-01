Pronostic Ajaccio Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio résiste à Grenoble

Auteur d'un départ catastrophique, l'AC Ajaccio s'est repris à partir du mois de novembre. Depuis son succès à Rodez, le club corse a disputé 13 rencontres, toutes compétitions confondues, et ne s'est incliné qu'à 2 reprises, à Niort et à Dunkerque. Cette bonne passe a permis à Ajaccio de sortir de la zone de relégation et de prendre 6 points d'avance sur le premier relégable. De plus, le club ajaccien s'est qualifié pour le prochain tour de Coupe de France suite à son succès à Châteauroux (0-2). Les hommes d'Olivier Pantaloni n'ont pas été vernis par le tirage et retrouveront Lyon au prochain tour. Malgré son excellente dynamique, la formation corse s'est fait surprendre le week-end dernier à Dunkerque (3-1). Avec seulement 6 unités d'avance sur la relégation, Ajaccio doit prendre des points pour ne pas se retrouver menacé. Dans son stade François-Coty, l'équipe corse reste sur 5 matchs sans la moindre défaite.

De son côté, Grenoble fait partie des 6 formations qui luttent en ce moment pour la montée en Ligue 1. Surprise de la première partie de saison, le club isérois a vécu un début d'année 2021 délicat avec des revers face à Clermont et Toulouse, pour un nul contre Auxerre. Pas épargné par ce calendrier difficile, le GF 38 s'est repris lors de la dernière journée en dominant une formation de Chambly luttant pour son maintien au stade des Alpes (2-0). Meilleure équipe à domicile de L2, Grenoble souffre en déplacement et reste sur 5 matchs sans victoire hors de ses bases. Solide dans son stade, Ajaccio semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à une formation grenobloise bien moins à l'aise en déplacement.