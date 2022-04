Pronostic Ajaccio Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio solide dauphin face à Dunkerque

Cette semaine s'annonce cruciale en Ligue 2 pour la montée et la relégation avec pas moins de 2 journées à disputer. Ajaccio est actuellement 2de L2 avec 8 points de retard sur Toulouse et 3 d'avance sur Auxerre. Bien placé pour décrocher le second accessit direct pour l'élite, le club corse veut profiter de la réception d'une équipe dunkerquoise pas au mieux pour conforter sa position. L'ACA est en forme avec 4 victoires de rang face à Nîmes (1-0), Nancy (0-2), Pau (2-1) et le week-end dernier contre Dijon (0-3). Face à une équipe bourguignonne en forme, les hommes de Pantaloni se sont montrés efficaces sur le plan offensif. La force de l'équipe corse depuis l'entame du championnat est sa solidité défensive. En effet, Ajaccio possède de loin la meilleure défense de la Ligue 2 avec seulement 16 buts encaissés en 33 journées. Lors des 4 derniers succès obtenus, le club corse n'a encaissé qu'un seul but.

En face, Dunkerque joue quant à lui le maintien en Ligue 2. Les Nordistes ne sont pas au mieux avec l'avant-dernière place du championnat et 3 points de retard sur le barragiste, Rodez, et 4 sur Quevilly Rouen, première formation non relégable. La dynamique actuelle de l'USO est catastrophique avec 5 revers de rang. Le dernier en date face à Grenoble (0-3). Si le maintien est toujours possible, l'urgence est de mise pour le club dunkerquois qui se doit de prendre des points rapidement. En déplacement, Dunkerque reste sur neuf défaites et une victoire lors des 10 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2. Au regard de la forme des deux formations, Ajaccio ne devrait pas connaître de problème pour s'imposer face à des Dunkerquois qui sont dans le dur.