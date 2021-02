Pronostic Ajaccio Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio et Clermont dos à dos

Malheureux l'an passé, Corses et Auvergnats n'avaient pas pu défendre leurs chances jusqu'au bout, alors qu'ils étaient en lice pour monter en Ligue 1. Très déçus, les Ajacciens ont eu des difficultés lors de la reprise et se sont retrouvés pendant plusieurs semaines dans la zone de relégation. Mais depuis fin octobre, les hommes d'Olivier Pantaloni ont bien réagi et se retrouvent désormais en 12position avec 9 points d'avance sur le premier relégable. Solides, les Corses ont enchaîné les bonnes performances, mais restent pourtant sur deux défaites face à Lyon en Coupe de France (5-1) et contre Toulouse en championnat (3-0). À domicile, le club corse est en revanche sur une excellente dynamique de 7 matchs sans la moindre défaite, avec 4 victoires et 3 nuls. Troyes, 1, et Toulouse, 2, sont les dernières formations qui ont pu s'imposer à François-Coty.
De son côté, Clermont a poursuivi sur son bon rythme après une excellente saison dernière. Les Auvergnats occupent actuellement la troisième place du classement de la Ligue 2, avec 3 points de retard sur Toulouse. Les hommes de Gastien se montrent très performants, mais ont perdu leurs deux derniers matchs à l'extérieur face à Toulouse (3-2) et, plus surprenant, à Rodez (2-0). Le week-end dernier, Clermont s'est imposé face à une formation camblysienne handicapée par de nombreuses absences (score final 1-0), à la suite d'une vague de Covid qui a touché le club. Cette opposition entre une équipe d'Ajaccio très solide à domicile et une équipe qui joue la montée directe en Ligue 1 pourrait se terminer sans vainqueur, sur un match nul équitable.