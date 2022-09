Pronostic Ajaccio Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Une question de détails entre Ajaccio et Clermont

Cette affiche entre l'AC Ajaccio et le Clermont Foot Auvergne concerne la lutte pour le maintien. Promu cet été suite à 2place en Ligue 2, le club corse vit des débuts laborieux mais a entrevu une lueur d'espoir lors de la dernière journée avant la trêve. En effet, la formation entraînée par Pantaloni a remporté son seul succès à Brest (0-1) sur une réalisation de l'ancien stéphanois Romain Hamouma. Cette victoire est venue redonner de la confiance à une équipe qui avait jusque-là enregistrer 6 défaites et un nul. Toujours lanterne rouge de Ligue 1, Ajaccio s'est cependant rapproché à 3 points de l'AJ Auxerre, première formation non relégable. Pour tenter de se sauver, l'ACA doit désormais trouver la solution à domicile pour décrocher sa première victoire. La solidité défensive de l'équipe (2 buts encaissés seulement sur ses 3 derniers matchs) pourrait être crucial lors de cet affrontement face à un adversaire direct pour le maintien, Clermont.

En face, la formation auvergnate vit un conte de fées puisqu'après avoir accroché une montée historique en Ligue 1, elle est parvenue à se maintenir avec le plus petit budget du championnat la saison dernière. Cette réussite attise les convoitises et les Bayo, Zedadka, Berthomier, Samed, ou Hountondji ont tous quitté le club à l'intersaison. Obligé de se reconstruire, le Clermont Foot a réalisé un recrutement judicieux avec Gonalons ou Diaw, mais aussi avec des paris comme le buteur Andric ou le prometteur autrichien Muhammed Cham. 11au classement, le club clermontois parvient comme l'an passé à réaliser des coups avec des victoires face à Reims, Nice ou Toulouse. En revanche, les hommes de Gastien ont subi un lourd revers à domicile lors de la dernière journée face à Troyes (1-3). Cette opposition entre deux formations qui veulent accumuler des points et qui marquent peu (9 buts en 8 matchs pour Clermont et seulement 4 pour Ajaccio) devrait offrir un match fermé avec moins de 3 buts dans la rencontre.