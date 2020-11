Pronostic Ajaccio Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio s’impose face à Chambly

Dans le cadre de la 12journée de Ligue 2, l'AC Ajaccio reçoit Chambly. Cette rencontre concerne le bas de tableau en Ligue 2 puisque l'équipe corse pointe en 18position tandis que Chambly est lanterne rouge. L'an passé, l'équipe d'Olivier Pantaloni a lutté pour les barrages d'accession mais n'a pu défendre ses chances jusqu'au bout puisque la saison n'a pu se terminer. En difficulté lors des premières journées, le club corse va mieux depuis quelques matchs. En effet, l'AC Ajaccio vient de prendre 7 points lors des 4 dernières rencontres. Pour clôturer la journée précédente, Ajaccio a pensé empocher un nouveau succès à Guingamp mais s'est fait rattraper par l'En Avant dans les dernières secondes du match (2-2). De son côté, Chambly s'est sauvé l'an passé grâce à son excellent début de saison. Les hommes de Bruno Luzi vivent un deuxième exercice compliqué et pointent à la dernière place du classement. Les Camblysiens comptent seulement 7 points après 11 journées, avec 4 unités de retard sur le premier non relégable, qui n'est autre qu'Ajaccio. Depuis le début de saison, Chambly n'a remporté qu'un seul match face à Châteauroux (2-1). Les partenaires de Thibault Jaques ont aligné deux matchs nuls face à Troyes et Toulouse lors des deux dernières journées. A domicile, une équipe d'Ajaccio en progrès pourrait s'imposer face à la lanterne rouge camblysienne.