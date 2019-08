Pronostic Ajaccio Caen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Ajaccio et Caen se quittent bons amis !

Vendredi soir dans son stade François Coty, l'AC Ajaccio reçoit le Stade Malherbe de Caen. Les Corses ont connu une saison dernière compliquée terminant juste au-dessus de la zone de relégation. Les hommes d'Olivier Pantaloni espèrent vivre une saison plus tranquille. Leur début de saison est intéressant avec un match nul à domicile lors de l'ouverture du championnat face au Havre et un succès à Grenoble (1-0). Leur préparation avait été laborieuse avec une seule victoire face à Bastia-Borgo. Relégué en L2, Caen s'attendait à vivre un meilleur début de saison. Mais les Normands ont tout d'abord fait un nul à Sochaux (0-0) avant de s'incliner à domicile face à Lorient (1-2). Rui Almeida est le nouveau coach de cette équipe et a du pain sur la planche. Le club a perdu de nombreux joueurs et a été copieusement sifflé par son public face à Lorient. Une réaction est attendue en Corse, mais il n'est jamais simple de s'imposer sur l'Île de Beauté et Caen vient de perdre son gardien titulaire Brice Samba (départ). Pour cette rencontre, les deux équipes pourraient se neutraliser et se quitter sur un match nul.