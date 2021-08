Pronostic Ajaccio Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio reste invaincu face à Caen

Auteur d'une saison médiocre la saison passée, Ajaccio avait sans doute encore en travers de la gorge l'arrêt des compétitions au printemps 2020 alors qu'il pouvait monter en Ligue 1. Bien remis désormais, l'ACA signe un bon départ sur cette nouvelle saison. Après avoir réussi à accrocher le point du nul à Toulouse en infériorité numérique (2-2), les Corses ont ensuite dominé Amiens à domicile (3-1) , avant d'aller chercher un très bon nul à Auxerre samedi dernier (0-0). Ajaccio est donc toujours invaincu cette saison après avoir pourtant joué 3 équipes prétendantes à la montée, ou au moins aux barrages d'accession.

Encore plus en difficulté qu'Ajaccio la saison dernière (sauvé à la dernière journée), Caen a misé sur l'ancien coach angevin Stéphane Moulin pour se remettre en selle. Mais alors que les Normands avaient réalisé un carton plein sur les 2 premières journées avec 2 victoires face à Rodez à d'Ornano (4-0) et sur la pelouse de Niort (0-1), ils ont été stoppés net samedi dernier. En effet lors de la dernière journée, Caen a chuté à domicile face à Sochaux. Coupable d'un vilain geste sur le buteur décisif sochalien Virginius, Zeidane Inoussa a pris un carton rouge sera suspendu ce samedi. Invaincu en ce début de saison et très solide généralement à François-Coty, Ajaccio pourrait au moins tenir le match nul face à Caen dans un nouveau match à moins de 5 buts.