Pronostic Ajaccio Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio solide face à Caen

Dans le coup pour la montée l'an passé, Ajaccio a mis du temps à digérer les décisions des instances du foot français d'avoir mis fin prématurément aux compétitions. Battus 5 fois lors des 7 premières journées, les Corses se sont rapidement retrouvés dans la zone de relégation. En revanche, la bande à Olivier Pantaloni a su réagir pour se sortir de ce passage délicat. Depuis la 8journée, Ajaccio n'a perdu qu'à deux reprises face à Troyes, leader de L2, et sur le terrain de Niort dans un jour sans. Les Ajacciens viennent d'aligner 4 journées sans la moindre défaite avec deux succès à domicile face à Nancy et Pau, pour des nuls en déplacement à Amiens et Paris FC. Ces résultats montrent que les Corses ont retrouvé leur solidité. Treizième de Ligue 2, l'ACA compte 6 points d'avance sur la relégation et 6 de retard sur le Stade Malherbe.

De son côté, Caen était à l'intersaison l'un des candidats déclarés à la montée. Les hommes de Pascal Dupraz sont actuellement en 8position, à 5 points du dernier barragiste. Pour rester dans le coup, les Normands se doivent de réaliser une série de résultats pour combler ce retard. Le week-end passé, les Caennais sont passés tout près de faire tomber une équipe toulousaine en forme (2-2). En déplacement, le Stade Malherbe connaît des difficultés et ne s'est imposé que chez des formations de seconde partie de tableau. Au regard de sa dynamique actuelle et de ses deux dernières victoires à François-Coty, la balance penche légèrement du côté du club corse, qui devrait être en mesure d'au moins accrocher un nul à domicile face à Caen.