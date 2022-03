Pronostic Ajaccio Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio prend sa revanche dans le derby face à Bastia

La 28journée de Ligue 2 démarre avec un derby corse entre l’AC Ajaccio et le Sporting Club de Bastia. Les hommes d’Olivier Pantaloni s’étaient inclinés lors du match aller à Furiani (2-0) et tenteront de prendre leur revanche lors de ce match retour. L’ACA s’est montrée très régulière cette saison mais a connu un passage compliqué fin janvier – début février avec 4 journées de L2 sans la moindre victoire. Dominé par Caen, le Paris FC et Guingamp, puis tenu en échec par Auxerre, Ajaccio a relevé la tête en remportant ses 3 derniers matchs de Ligue 2 face à Sochaux (0-1), Rodez (2-1) et Niort (0-1). Cette bonne dynamique a permis à Ajaccio de ne pas être décroché dans la course aux deux premières places qui permettent la montée directe en Ligue 1. Actuellement, l’ACA se trouve en 3position avec 1 point de retard sur le Paris FC, et 6 sur Toulouse. Par contre, les Corses comptent 10 points d’avance sur la première formation non qualifiable pour les playoffs. Ajaccio vise donc logiquement le Top 2 de cette Ligue 2.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Bastia est au contraire concerné par la lutte pour le maintien. Promu cette saison, le Sporting occupe la 15place avec seulement 2 points d’avance sur le premier relégable, Grenoble. Les Corses se sont montrés nettement plus solides lors des dernières semaines mais n’arrivent pas à enchaîner une série de victoires qui leur permettrait de prendre de l’avance. Lors des 3 dernières journées, Bastia a signé deux matchs nuls à domicile face à Dijon (0-0) et Valenciennes (1-1) pour un nul en déplacement à Caen (2-1). Invaincu à Furiani cette saison, le SCB est nettement moins bien en déplacement (9 défaites en 13 matchs). Tourné vers la course à la montée en Ligue 1, Ajaccio devrait enchaîner une 4victoire consécutive en championnat en prenant leur revanche sur Bastia dans le derby corse.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajaccio Bastia encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !