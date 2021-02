Pronostic Ajaccio Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio abat sa dernière carte face à Auxerre

Après avoir vécu un départ catastrophique et s’être retrouvé dans la zone de relégation, Ajaccio a parfaitement réagi, à tel point que le club corse pourrait retrouver espoir pour les play-offs d'accession. Pour cela, une victoire est essentielle lors de la réception d’Auxerre, dernier barragiste d’accession. A la 9place, l’ACA compte actuellement 8 points de retard sur le club bourguignon qui est 5et pourrait se rapprocher à 5 unités en cas de succès, avec encore 14 rencontres à jouer. Au regard de la dynamique actuelle des hommes d’Olivier Pantaloni, ce scénario est plausible. En effet, depuis début novembre Ajaccio réalise un parcours de barragiste, avec un bilan de 6 victoires, 6 nuls pour seulement 2 défaites. Le club corse s’est seulement incliné en déplacement face à Niort et Dunkerque. Victorieux le week-end dernier d’une formation de Grenoble (2-1) engagée dans la course aux play-offs, Ajaccio est allé obtenir un excellent résultat à Sochaux en milieu de semaine (0-2). En pleine forme, les Corses se sont également récemment qualifiés pour le prochain tour de Coupe de France grâce à leur succès sur Châteauroux (0-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Auxerre a signé la performance de la semaine en faisant chuter Toulouse (3-1) à l’Abbé-Deschamps. Les Bourguignons ont stoppé une équipe toulousaine en grande forme. Ce succès arrive à point pour l’AJA qui restait sur deux revers consécutifs face à deux autres candidats à la montée, Clermont et Troyes. Très performant dans son stade de l’Abbé-Deschamps, le club bourguignon est en revanche moins à l’aise en déplacement avec seulement 3 victoires depuis le début de saison, face à Dunkerque, Châteauroux et le Paris FC. Les hommes de Jean-Marc Furlan restent sur 3 matchs à l’extérieur infructueux à l’orée d’affronter une équipe corse performante dans son stade François-Coty. Sur 4 victoires consécutives, Ajaccio devrait accrocher au moins un nul face à Auxerre.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajaccio Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !