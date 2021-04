Pronostic Ajaccio Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio fait la loi à domicile face à Amiens

Onzième de Ligue 2, Ajaccio compte 6 points d’avance sur le premier relégable, Dunkerque, à 4 journées de la fin. Les Corses sont en bonne position de se sauver mais seraient quasiment assurés de l’être en cas de victoire ce samedi. En milieu de semaine, les hommes d’Olivier Pantaloni se sont inclinés sur la pelouse de Nancy (2-0). Ce résultat confirme la dynamique actuelle des Corses, qui souffrent loin de leur base mais qui sont solides à domicile comme en attestent leurs 7 victoires lors des 10 dernières réceptions. Pour ses deux derniers matchs à François Coty, Ajaccio s’est montré conquérant en surclassant Valenciennes (3-0) et Niort (3-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Amiens est dans une dynamique similaire avec d’excellents résultats à domicile et notamment des succès sur Troyes (3-1), Rodez (1-0) et en milieu de semaine face à Valenciennes (3-1). Cette rencontre a connu une fin de match spectaculaire avec trois buts inscrits au-delà de la 90minute. Ce succès permet aux Picards de se donner de l’air par rapport à la zone de relégation. Avec 7 points d’avance, Amiens ne devrait pas être inquiété dans cette dernière ligne droite. Si le club picard est performant dans son stade de la Licorne, il l’est beaucoup moins loin de ses bases. En effet, Amiens reste sur 5 défaites et un nul lors de ses 6 derniers voyages. De plus, les Amiénois n’ont pas marqué le moindre but lors des 5 dernières rencontres en déplacement. Solide à domicile, Ajaccio devrait s’imposer et valider par la même son maintien en Ligue 2.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajaccio Amiens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !