Pronostic Afrique du Sud Namibie : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

L'Afrique du Sud à la relance face à la Namibie !

Cette deuxième journée dans le groupe D met aux prises les deux vaincus du 1er match : l'Afrique du Sud et la Namibie. Les Bafana Bafana se sont inclinés face à la Côte d'Ivoire sur la plus petite des marges (1-0). Les Sud-Africains ont eu le ballon, mais les Éléphants se sont montrés plus dangereux. L'Afrique du Sud doit se relancer, et une victoire est essentielle avant d'affronter une forte équipe du Maroc. Dans cette formation, on retrouve notamment l'attaquant strasbourgeois Lebo Mothiba et le milieu amiénois Zungu. De son côté, la Namibie a perdu de manière cruelle face au Maroc. Un but contre son camp de Keimuine a offert la victoire aux Lions de l'Atlas à la 89e minute. Largement dominés par les Marocains, les Namibiens ont failli réaliser un exploit face à l'une des nations favorites pour le titre. Cette sélection s'appuie principalement sur des joueurs du championnat national ou sud-africain. Grande nation du foot africain et plus expérimentée, l'Afrique du Sud devrait s'imposer et se relancer dans la course à la qualification.