Pronostic Afrique du Sud Maroc : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Le Maroc sur sa lancée face à l’Afrique du Sud !

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Le Maroc affronte l'Afrique du Sud pour le compte de la dernière journée de la poule D de cette CAN 2019. Les se sont inclinés face à la Côte d'Ivoire pour leur premier match (1-0), avant de battre logiquement mais difficilement la modeste Namibie sur le même score (1-0). La sélection sud-africaine compte peu d'expérience sur le plan international, hormis Serero et Furman. La plupart des joueurs évoluent dans le championnat national et compte très peu de sélections au compteur. De son côté, le Maroc a très bien débuté avec deux victoires obtenues sur le même score face à la Namibie et la Côte d'Ivoire (1-0). Déjà qualifiés pour le tour suivant, les Lions de l'Atlas ont donc battu la sélection la plus modeste du groupe et l'autre grand favori. Le Maroc compte de nombreux joueurs talentueux mais possède également un sélectionneur qui apprécie la CAN. Hervé Renard a en effet déjà remporté la compétition africaine avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Le coach français apporte toute son expérience aux Marocains qui avaient déjà retrouvé sous ses ordres, l'an passé, la Coupe du Monde après 20 années de disette. Sur sa lancée, le Maroc devrait s'imposer afin de préparer au mieux son 1/8 de finale.