Pronostic Afrique du Sud Chine : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

La Chine se relance face à l’Afrique du Sud

L'Afrique du Sud et la Chine se sont inclinées face aux favorites du groupe : respectivement l'Espagne et l'Allemagne. De leur côté, les Sud-Africaines ont très bien débuté, menant au score pendant 40 minutes face aux Espagnoles (3-1) avant de craquer. Les joueuses de Desiree Ellis sont sur une très mauvaise série de 11 matchs sans victoire : 8 défaites et 3 nuls. Les Banyana Banyana participent à leur première Coupe du Monde et viennent surtout pour apprendre.

La Chine, de son côté, est une habituée des phases finales de Coupe du Monde. Les Chinoises ont connu leur heure de gloire à la fin des années 90 et début 2000. Depuis, elles sont rentrées dans le rang mais ont néanmoins atteint les quarts de finale au Canada, lors du dernier Mondial. Battue de peu par l'Allemagne malgré un bon match (1-0), la Chine a récemment battu deux formations africaines : le Cameroun et surtout le Nigéria, champion d'Afrique en titre. Logiquement au-dessus, la Chine devrait s'imposer et se relancer dans ce groupe.