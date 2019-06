Pronostic Afrique du Sud Allemagne : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Un sans-faute de l’Allemagne face à l’Afrique du Sud !

L'Afrique du Sud, à l'heure d'affronter l'Allemagne, pointe à la dernière place du groupe avec 0 point. Les se sont inclinées face à l'Espagne (3-1) et face à la Chine (1-0), en étant largement dominées dans ces 2 rencontres avec à chaque fois près de 20 tirs de l'adversaire. Sur 4 revers de rang et 12 matchs sans victoire, la sélection africaine doit avoir sa confiance au plus bas. L'Allemagne a quant à elle déjà validé son ticket pour les huitièmes de finale. Sans être flamboyantes (peut-être à cause de l'absence de Dzsenifer Marozsán), les joueuses de Martina Voss ont fait le job et se sont imposées par deux fois sur le plus petit des scores (1-0). Solides défensivement, les Allemandes sont opportunistes offensivement. En pleine confiance, elles affichent un bilan de 11 victoires et 2 nuls lors de leurs 13 dernières rencontres internationales. Pour ce match, les Allemandes devraient logiquement faire la passe de 3 et finir sur une nouvelle victoire sans concéder de but.