Pronostic AEK Larnaca Rennes : analyse, cotes et pronos du match de Ligue Europa

Rennes fait le taf à Larnaca

L'AEK Larnaca a fini 2de son championnat national la saison passée et a par conséquent eu la chance de disputer les barrages de la Ligue des Champions. La formation chypriote a poussé Midtjylland aux tirs aux buts mais s'est incliné. Rebasculé dans les barrages de l'Europa League, l'AEK a signé une petite surprise en se qualifiant aux dépens des Serbes du Partizan (victoire à domicile, nul en Serbie) et contre les Ukrainiens du Dnipro-1 (victoires à domicile et à l'extérieur). La formation chypriote a récemment débuté son championnat avec deux résultats décevants : un nul contre Doxa (0-0) et une défaite face à Omonia (3-2). Les joueurs importants de cette formation sont le macédonien Trickovski (15 buts la saison passée), l'attaquant hongrois Gyurcso ou le Français Faraj passé par Lille.

De son côté, le Stade Rennais retrouve une compétition où il avait brillé il y a 3 ans avec un 8de finale atteint face à Arsenal. Le club breton a obtenu cette qualification pour l'Europa League suite à son excellente saison dernière conclue à la 4place. En plus de cet excellent résultat, le stade Rennais avait séduit les observateurs par la qualité de son football. Arrivé en remplacement de Julian Stephan il y a 2 saisons maintenant, Bruno Genésio a rapidement imposé sa patte sur le jeu breton. Ce début de saison est en revanche moins convaincant puisque Rennes ne s'est imposé qu'à deux reprises face à Ajaccio (2-1) et contre Brest (3-1). Surpris par Lorient (0-1) lors de la 1journée, les Rennais ont également été battus par le Racing Club de Lens (2-1). Cette entrée en matière laborieuse peut s'expliquer par des départs importants lors du mercato. Elément essentiel de la défense bretonne, Aguerd a rejoint West Ham. De son côté Gaëtan Laborde a été échangé avec Amine Gouiri. Rennes évolue avec une nouvelle défense centrale composée de Rodon et de Theate et a également recruté Kalimuendo du PSG. L'ancien Parisien blessé manquera ce voyage à Chypre. En revanche, les Bourigeaud, Tait, Santamaria ou Terrier sont restés. Face à l'adversaire le plus abordable de la poule, le stade Rennais devrait prendre les 3 points. Mais comme il n'est jamais facile de jouer à Chypre et que Rennes prend beaucoup de buts en ce début de saison, on pourrait voir les 2 équipes marquer.