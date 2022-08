Pronostic AEK Larnaca Dnipro : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue Europa

L'AEK Larnaca confirme face au Dnipro

Vainqueur au match aller, l'AEK Larnaca s'est imposé 2-1 en Slovaquie puisque le Dnipro ne peut jouer ses matchs européens en Ukraine. Les Chypriotes ont sans doute profité du fait que les Ukrainiens n'avaient plus joué en compétition officielle depuis fin 2021 pour prendre les devants rapidement (2-0 avant la demi-heure de jeu). Si l'AEK n'a pas encore démarré son championnat, il avait précédemment joué les tours préliminaires de C1 (élimination de peu face à Midtjylland) avant de se faire reverser dans ceux de C3. Lors de leurs matchs précédents dans cette compétition, les Chypriotes ont sorti le Partizan (match nul 2-2 à Belgrade, victoire 2-1 à domicile). Avant l'interruption de son championnat en raison de l'invasion russe en Ukraine, le Dnipro a donc sans doute manqué de rythme à l'aller, et de soutien, son match s'étant joué en Slovaquie. Ce sera sans doute compliqué de renverser la tendance en Chypre où il est souvent difficile de s'imposer. A domicile, l'AEK, qui n'a qu'1 seul but d'avance et qui donc ne peut pas trop se permettre de calculer sur ce match retour, pourrait une nouvelle fois l'emporter face au Dnipro.