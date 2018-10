Pronostic AEK Benfica : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Benfica doit se relancer chez l'AEK !

L'AEK Athènes a été lourdement battu lors de la première journée à Amsterdam par l'Ajax (3-0). Passé par les tours préliminaires de C1, les Grecs avaient notamment battu le Celtic, pourtant habitué de la Ligue des Champions. Pour la réception du Benfica, deux joueurs majeurs sont absents côté athénien : le Croate Livaja et le Portugais Helder Lopes, habituels titulaires mais suspendus pour cette rencontre. Champion de Grèce la saison passée, l'AEK n'est actuellement que troisième avec déjà une défaite concédée sur le terrain du PAOK. En l'absence de Livaja, l'ancien attaquant lillois Ezeqiel Ponce, buteur à 3 reprises cette saison, sera l'arme principale de l'AEK.De son côté, le Benfica est logiquement tombé à domicile pour son premier match face au grand favori de la poule, le Bayern de Munich (0-2). Comme les Grecs, les Lisboètes sont passés par les Barrages pour atteindre la phase de groupe. Sur leur parcours, ils ont dominé les Turcs du Fenerbahce et les Grecs du PAOK, grands rivaux de l'AEK. Le Benfica s'était d'ailleurs imposé sur la pelouse de Salonique (4-1). Les Portugais possèdent une forte expérience européenne qui sera utile à quelques heures d'affronter une formation grecque dans un stade bouillant. Pour cette rencontre, et du fait des absences de Livaja et Lopes, nous voyons le Benfica décrocher au moins un nul dans un match avec plus d'un but.