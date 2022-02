Pronostic AC Milan Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'AC Milan se reprend face à Udinese

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce AC Milan Udinese chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans la course au, la dernière journée de Serie A nous a offert des résultats particulièrement surprenants puisque aucune des 6 premières équipes au classement n’ont remporté leur match. Leader du championnat, le club rossonero s’est seulement contenté d’un nul sur la pelouse de la lanterne rouge, la Salernitana (2-2). Les Milanais ont égalisé en fin de rencontre par l’intermédiaire de Rebić, bien servi par une tête de Giroud. Finalement, ce point du match nul permet au Milan d’accroître son avance sur son dauphin puisque dans le même temps, l’Inter a été dominé par Sassuolo (0-2). Les hommes de Stefano Pioli comptent désormais 2 points de plus que leurs grands rivaux. Éliminé de toutes compétitions européennes, le club milanais commence une période importante avec ce choc face à l’Udinese pour consolider sa place de leader et une demi-finale aller de Coppa Italia face à l’Inter. Pour affronter l’Udinese, Pioli déplore la longue absence de Simon Kjær, mais aussi celle d’Ibrahimović. En l’absence du Suédois, le trio Rebić, Leão et Giroud (10 buts cette saison) devrait être aligné sur le front de l’attaque.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Udinese lutte pour se maintenir en Serie A. Actuellement, le club frioulan possède seulement 3 points d’avance sur le premier relégable, Cagliari. Le week-end dernier, les partenaires de Deulofeu ont tenu tête à la lazio (1-1) avec un but de l’Espagnol. 16du classement, l’Udinese s’est seulement imposé une seule fois lors des 11 dernières rencontres sur la pelouse de Cagliari, relégable. Pour sa dernière sortie, l’Udinese s’est lourdement inclinée sur la pelouse du Hellas Vérone. En tête de la Serie A et de retour à domicile, l'AC Milan devrait consolider sa première place face à l’Udinese, dans une nouvelle rencontre à moins de 5 buts.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic AC Milan Udinese détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !