Pronostic AC Milan Lazio : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Coupe d'Italie

L'AC Milan domine la Lazio

Dans le cadre des quarts de finale de la Coppa Italia, l'AC Milan reçoit la Lazio ce mercredi. Les Milanais viennent de frapper un grand coup en Serie A en remportant le derby face à l'Inter (1-2). Pas spécialement fringants, les Rossoneri s'en sont remis au réalisme de leur champion du monde, Olivier Giroud. L'attaquant français a inscrit un doublé en 3 minutes qui a renversé l'Inter. Cette victoire importante a permis au Milan de revenir aux trousses de son grand rival, puisque les Rossoneri n'accusent plus qu'un point de retard sur les Nerazzurri (avec un match joué en plus tout de même). Un peu moins bien lors des dernières semaines, avec une défaite face à la Spezia due en partie à une énorme erreur d'arbitrage (1-2) et un nul face à la Juventus (0-0), le club lombard a repris confiance grâce à cette victoire dans le derby. Ibrahimović, toujours blessé, devrait encore rater cette rencontre, ce qui devrait donner une nouvelle chance de débuter à Giroud. Pour atteindre ce stade de la compétition, les Milanais se sont difficilement défaits du Genoa (3-1 après prolongation) au tour précédent, avec un but de... Giroud.

En face, la Lazio s'est qualifiée à domicile pour les quarts de finale en domptant l'Udinese au tour précédent, sur une réalisation de l'inévitable Ciro Immobile lors de la prolongation (1-0). Le buteur italien est en forme et s'est de nouveau signalé le week-end dernier lors du large succès obtenu sur la pelouse de la Fiorentina (0-3). Cette victoire combinée au nul de la Roma permet aux Laziale d'occuper la dernière place qualificative pour une compétition européenne en championnat. Depuis le début de saison, la Lazio connaît en revanche des difficultés face aux grosses cylindrées de Serie A et pourrait malheureusement le démontrer une nouvelle fois face au Milan. Il s'était d'ailleurs incliné à San Siro, en septembre, lors du match aller en championnat. Revigoré par sa victoire dans le derby, le Milan devrait trouver les ressources pour passer ce tour face à la Lazio.