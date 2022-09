Pronostic AC Milan Dinamo Zagreb : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Le Milan AC passe la vitesse supérieure face au Dinamo Zagreb

Tombé dans un groupe relevé la saison dernière (Porto, Atlético, Liverpool), le Milan AC avait quitté les compétitions européennes sans éclat dès cette phase de groupe. Depuis, la formation lombarde a remporté le Scudetto et se présente lors de cette nouvelle édition en tant que champion d'Italie. Pour sa première sortie, le club italien a souffert face à une équipe de Salzbourg joueuse (1-1). Les Milanais ont accroché un point précieux grâce à l'égalisation du belge Saelmaekers. En Serie A, les Rossoneri sont revenus à hauteur de la tête du classement suite à leur succès obtenu à l'arrachée face à la Sampdoria. En tête au tableau d'affichage, les Milanais ont subi coup sur coup l'exclusion de Rafael Leao et l'égalisation de la Samp'. Toujours aussi décisif, Olivier Giroud a ensuite transformé un penalty qui a offert les 3 points à son équipe (2-1). Invaincu depuis l'entame de la saison, le Milan AC veut s'appuyer sur le soutien de San Siro pour se replacer dans ce groupe de Ligue des Champions.

En face, le Dinamo Zagreb a réussi l'exploit de la 1re journée en s'imposant face à Chelsea (1-0) avec une réalisation d'Orsic. L'équipe croate et son buteur se font une spécialité de battre les équipes anglaises dans leur stade, car en 2021 ils avaient déjà éliminé le Tottenham de José Mourinho. Avec déjà Orsic à la baguette. Depuis son succès face aux, le Dinamo a dominé Gorica (1-0) en championnat avec une nouvelle réalisation de l'international croate au bout du temps additionnel. Ce succès confirme la domination du club de Zagreb sur son championnat puisqu'après 9 journées, le Dynamo compte déjà 10 points d'avance. Cependant, cette formation est traditionnellement plus en difficultés à l'extérieur dans cette C1 avec 14 défaites sur ses 15 derniers déplacements en phases de poule (pour 1 nul). Vainqueur de ses 3 premiers matchs de la saison devant son public, le Milan AC devrait décrocher sa première victoire dans cette édition de la Ligue des Champions. En tête des buteurs milanais en ce début de saison avec Giroud (3 buts chacun), Rafael Leao sera suspendu ce week-end en championnat et devrait donc jouer toute la rencontre.