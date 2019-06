Promes passe de Séville à l'Ajax

It’s time to show it in the city you love...#AmsterdamPromise — AFC Ajax (@AFCAjax) 24 juin 2019

L'Ajax poursuit son mercato.Après avoir enregistré les arrivées de Kik Pierie et de Lisandro Martinez, l'Ajax Amsterdam a officialisé dans la soirée de lundi une nouvelle recrue, dans le secteur offensif cette fois. Il s'agit de l'international néerlandais Quincy Promes, qui évoluait jusqu'à alors et depuis l'année dernière avec le FC Séville. L'attaquant a paraphé un contrat de cinq ans avec lesL'ancien joueur de Twente et du Spartak Moscou a disputé 56 matchs toutes compétitions confondues la saison écoulée, pour cinq buts et dix passes décisives. Il retrouve son pays natal et un visage familier, celui d'Erik Ten Hag, qui avait été son entraîneur lors de la saison 2012/2013 à Go Ahead Eagles. Inutile de préciser que l'arrivée de Promes à l'Ajax ne devrait pas endiguer les rumeurs d'un départ de David Neres ou d'Hakim Ziyech.La Promes d'une nouvelle saison réussie.